Решетников: РФ ждет содействия Японии для проведения испытаний российских вакцин в стране

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Власти России рассчитывают на содействие правительства Японии для проведения в стране доклинических испытаний российских вакцин от коронавируса. Об этом во вторник заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая по видеосвязи на открывшейся в Токио встрече сопредседателей российско-японской Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам.

"С удовлетворением отмечаю, что в 2021 году российско-японские экономические отношения продемонстрировали положительную динамику, - сказал Решетников. - Особенно важным в период пандемии стало совместное производство экспресс-тестов на коронавирус, также положительно оцениваем планы проведения в Японии доклинических испытаний российских антикоронавирусных вакцин "Спутник". Рассчитываем на содействие правительства Японии для реализации данного начинания".

С японской стороны в мероприятии принял участие министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси. "Я хотел бы провести полезный обмен мнениями для того, чтобы наше сотрудничество в сфере экономики способствовало развитию японо-российских отношений в целом по широкому кругу сфер, в том числе по вопросу заключения мирного договора", - заявил глава ведомства. Между тем Хаяси отметил, что Япония "с серьезными опасениями следит за нынешней ситуацией вокруг Украины".

29 января Решетников и Хаяси выступили на церемонии открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. Российский министр заявил, что 80 субъектов РФ поддерживают с Японией торгово-экономические связи, добиваясь комфортных условий для работы инвесторов. Он также отметил, что сейчас важно наращивать темпы развития межрегиональных связей и двустороннего сотрудничества между двумя странами, обмениваться опытом и запускать новые проекты.

В свою очередь глава японского МИД подчеркнул, что между Японией и Россией существует длительная история межрегиональных обменов, и многие города связаны побратимскими отношениями. Хаяси также выразил надежду, что отношения Токио и Москвы будут и дальше развиваться.

Ранее посол РФ Михаил Галузин в качестве перспективных сфер сотрудничества России и Японии назвал энергетику, нефтехимию, здравоохранение, сельское и лесное хозяйство, городскую среду, информтехнологии и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.