"Яндекс" ожидает роста выручки в 2022 году до 490-500 млрд рублей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" прогнозирует рост консолидированной выручки по итогам 2022 года в пределах до 490-500 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Яндекс" ожидает рублевой выручки "Поиска и портала" на 15-18% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, двукратного роста GMV всего сегмента электронной торговли ("Яндекс.Маркет", "Лавка" и доставка продуктов в "Еде") по итогам 2022 года по сравнению с 2021 годом, а также GMV сервисов мобильности ("Такси" и "Драйв") в диапазоне 700-720 млрд рублей по итогам 2022 года.

По итогам 2021 года консолидированная выручка "Яндекса" по стандартам US GAAP увеличилась (с учетом показателей "Яндекс.Маркета") на 54% по сравнению с 2020 годом и составила 356,2 млрд рублей.