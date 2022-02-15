Глава Engie: "Северный поток - 2" важен для решения ситуации с поставками газа в Европу

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Проект "Северный поток - 2" важен для разрешения ситуации с поставками газа в Европу, импорт газа из России важен для всего энергосектора ЕС. Такое мнение высказала гендиректор одной из крупнейших европейских энергокомпаний Engie Катрин Макгрегор в ходе телеконференции с инвесторами.

"Мы верим, что он важен в ситуации с поставками газа в Европу", - сказала она, добавив, что импорт российского газа важен не только для работы Engie, но и для энергосектора ЕС. Поэтому приостановка поставок газа из РФ в случае возможных конфликтных ситуаций на Украине будет иметь серьезные последствия для Европы.

Макгрегор отметила роль "Газпрома" как надежного партнера, который десятилетиями выполняет свои долгосрочные обязательства по поставкам газа.