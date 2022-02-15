Вадима Яроша назначили генеральным директором УК "Открытие"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Вадим Ярош назначен генеральным директором управляющей компании "Открытие" (бренд "Открытие Инвестиции", входит в группу банка "Открытие"). Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Вадиму Ярошу предстоит большая работа по реализации амбициозных планов в отношении стратегически важного для группы направления бизнеса - управления активами. Основным вектором его деятельности станет укрепление рыночных позиций компании, актуализация продуктов под текущие вызовы и запросы клиентов, рост операционной эффективности и совершенствование бизнес-процессов. Уверен, что колоссальный опыт Вадима Яроша поможет в решении важных для компании задач", - сказал вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Константин Церазов.

Вадим Ярош окончил Московский государственный технический университет "МАМИ" по специальности "Энергомашиностроение", а также Государственную академию специалистов инвестиционной сферы по программе "Финансы и кредит". Обладает квалификационными аттестатами специалиста финансового рынка серии 1.0 и 5.0.

Кроме того, Ярош имеет 20-летний опыт работы в финансовой сфере, в том числе более 15 лет на различных руководящих позициях в таких компаниях, как Альфа-банк, "Сбербанк Управление активами", "КапиталЪ Управление активами", "Атон" и "Уралсиб".

В рамках профессиональной деятельности он отвечал за развитие бизнеса управления активами частных и институциональных клиентов, разработку инвестиционных продуктов, привлечение средств физических и юридических лиц, говорится в сообщении.