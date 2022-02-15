Акции "Яндекса" росли более чем на 8% на публикации годовой отчетности

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Стоимость акций "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже растет более чем на 6%, до 3 688,4 рубля за бумагу (+6,4%), свидетельствуют данные торговой площадки на 13:37 мск.

По данным на 13:08 мск, стоимость акций компании росла более чем на 8%, до 3 749 рублей за бумагу (+8,04%). Котировки растут после публикации компанией отчетности за IV квартал 2021 года и 2021 год.

Так, консолидированная выручка "Яндекса" по стандартам US GAAP по итогам 2021 года увеличилась (с учетом показателей "Яндекс.Маркета") на 54% по сравнению с 2020 годом и составила 356,2 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" за отчетный период упала на 55% - до 8 млрд рублей. Скорректированная EBITDA снизилась на 29% - до 32,1 млрд рублей.

В IV квартале 2021 года консолидированная выручка компании по US GAAP (с учетом "Яндекс.Маркета") выросла на 54% и составила 110,3 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" за IV квартал снизилась на 55%, до 2,6 млрд рублей. Скорректированная EBITDA упала на 29% - до 9,7 млрд рублей.