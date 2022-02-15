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Татьяну Громову назначили замруководителя Росреестра

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от этой должности Алексея Штейникова по его просьбе

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Татьяну Громову заместителем руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Громову Татьяну Алексеевну заместителем руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии", - говорится в документе. Ранее Громова занимала должность советника руководителя Росреестра, а в предшествующие годы была руководителем управления Росреестра по Московской области.

Другим своим распоряжением Мишустин освободил Алексея Штейникова от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по его просьбе.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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