Татьяну Громову назначили замруководителя Росреестра

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Татьяну Громову заместителем руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Громову Татьяну Алексеевну заместителем руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии", - говорится в документе. Ранее Громова занимала должность советника руководителя Росреестра, а в предшествующие годы была руководителем управления Росреестра по Московской области.

Другим своим распоряжением Мишустин освободил Алексея Штейникова от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по его просьбе.