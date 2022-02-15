Объем инвестиций в офисную недвижимость Петербурга вырос вдвое в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций в офисную недвижимость Петербурга в 2021 году составил 9,6 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Knight Frank.

"Офисная недвижимость является перспективным сегментом для инвестиций. Так, по итогам 2021 года объем инвестиций в офисную недвижимость [Петербурга] достиг 9,6 млрд руб., что в 1,9 раза больше, чем годом ранее", - приводятся в исследовании слова заместителя генерального директора Knight Frank St. Petersburg Михаила Тюнина.

Он добавил, что в перспективе 3-5 лет в наиболее востребованных локациях - историческом центре города - новое предложение может пополнится еще около 250 тыс. кв. м офисной недвижимости.

В 2021 году в Петербурге, по данным консалтинговой компании JLL, введено в эксплуатацию и завершена реконструкция 18 офисных зданий классов "А" и "В" арендопригодной площадью 150 тыс. кв. м. Это в два раза меньше, чем было анонсировано девелоперами в начале года. По прогнозам компании, объем ввода в этом году прогнозируется на уровне 388 тыс. кв. м.