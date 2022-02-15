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Минфин 16 февраля не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ

Решение приняли для помощи в стабилизации рыночной ситуации

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ 16 февраля не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 16 февраля 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что представители Министерства финансов РФ намерены в первом квартале 2022 года разместить ОФЗ в объеме 700 млрд рублей.

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