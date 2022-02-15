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Лев Хасис покинет правление Сбербанка

Он возглавит создаваемый Сбером холдинг электронной коммерции
Первый зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Первый зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис покинет по собственному желанию правление Сбербанка и возглавит создаваемый Сбером холдинг электронной коммерции, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрел просьбу первого заместителя председателя правления Льва Хасиса, который принял решение завершить свою работу в правлении Сбербанка для того, чтобы иметь возможность заняться собственными проектами. Наблюдательный совет согласился освободить его от занимаемой должности с 1 июня 2022 года, после чего Лев продолжит сотрудничество со Сбером в качестве консультанта, а также станет президентом, председателем совета директоров создаваемого Сбером холдинга электронной коммерции", - указано в сообщении.

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