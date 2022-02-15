Сбер создаст холдинг e-commerce

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сбер создаст холдинг, который объединит СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЛогистика, Сбер Аптека, "СММ Ретейл", а также СП с VK, следует из сообщений организации.

"В ключевой для группы "Сбер" небанковской индустрии - индустрии электронной коммерции - будет создан холдинг электронной коммерции, который объединит инвестиции "Сбера" в компании "СберМаркет", "СберМегаМаркет," "СберЛогистика", "Сбер Еаптека" и СММ Ретейл, а также в совместное предприятие c VK - О2О-холдинг. Единое управление активами позволит обеспечить как лучший клиентский опыт, так и создаст существенные синергии и упрочнит позиции группы "Сбер" в стремительно развивающейся индустрии е-сom", - указано в сообщении.

Холдинг возглавит Лев Харис, который покинет правление Сбербанка.