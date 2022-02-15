В Приморье считают, что режимы ТОР и ОЭЗ нужно расширить на предприятия гособоронзаказа

ТАСС, 15 февраля. Преференциальные режимы территорий опережающего развития (ТОР), особых экономических зон (ОЭЗ) и Свободного порта Владивосток (СПВ) необходимо распространить на предприятия, которые обеспечивают гособоронзаказ, для увеличения их конкурентоспособности и объемов выпускаемой продукции. Такое мнение высказал во вторник заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецко.

В 2012 году президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством РФ задачу увеличить уровень диверсификации в ОПК, достигнув к 2025 году 30% объема гражданской продукции в портфеле предприятий, а к 2030 году - 50%.

"Предложение о доведении доли выпускаемой гражданской продукции ОПК (оборонно-промышленного комплекса - прим. ТАСС) к 2030 году до 50%. Предложение заключается в том, чтобы распространить на предприятия, которые обеспечивают гособоронзаказ, льготные режимы ТОР и Свободного порта Владивосток для поднятия конкуренции. Это положительно скажется на выпуске новой продукции", - сказал он в ходе круглого стола, посвященного вопросам формирования инфраструктуры технологического развития промышленности Дальневосточного федерального округа, в Совете Федерации.

По его словам, на данный момент предприятия без поддержки не могут выполнять данные показатели, а также являются неконкурентоспособными по отношению к предприятиям, которые выпускают гражданскую продукцию в условиях преференциальных режимов.

Стецко также считает, что необходимо распространить преференциальные режимы ТОР, СПВ и ОЭЗ на моногорода. "Предложение - распространение преференциальных режимов ТОР, СПВ и особых экономических зон на моногорода, которые отнесены к первой и второй категориям. <...> Мы уверены, что, если экономическая деятельность в этих муниципалитетах будет более комфортной, более простой, то экономическое развитие не заставит себя долго ждать", - пояснил он.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что на территории Дальнего Востока расположены 34 моногорода с населением более 630 тыс. человек.