На Украине вырос спрос на иностранную валюту. Однако ажиотажа среди населения нет

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Спрос на иностранную валюту в последние дни на Украине вырос на фоне сообщений о якобы возможном российском вторжении, однако ажиотажа среди населения нет. В этом убедился корреспондент ТАСС, посетив во вторник несколько киевских банков и обменных пунктов.
Средний курс покупки доллара в обменниках Киева составляет 28,3 гривны за $1, продажи - 28,85 гривны за $1. Рыночный курс: покупка - 28,5 гривны за $1, продажа - 28,65 гривны за $1. При этом официальный курс гривны к доллару на 15 февраля Национальный банк Украины (НБУ) установил на уровне 28,53 гривны за $1. По сравнению с предыдущим банковским днем курс вырос сразу на 50 копеек.
Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 32 гривны за €1, продажи - 32,77 гривны за €1. Средний курс покупки рубля в обменных пунктах составляет 3,4 гривны за 10 рублей, продажи - 3,79 гривны за 10 рублей.
Вместе с тем во многих обменных пунктах иностранной валюты нет в достаточном количестве или она отсутствует совсем. Корреспондент ТАСС обошел более 10 обменников, и только в одном ему выразили готовность продать сразу $1 тыс., в остальных сказали, что валюта полностью отсутствует, либо что нет такой суммы.
Однако покупателей валюты мало. Немногие меняют по $200-300. "На всякий случай покупаю. Доллар, он и в Африке доллар", - объяснила свою покупку одна из посетительниц обменного пункта.
В нескольких банках также не оказалось с утра иностранной валюты. Сотрудники банков посоветовали корреспонденту ТАСС сделать заявку, которая, по их словам, через день-два будет удовлетворена.
Нацбанк контролирует
Нацбанк демонстрирует, что ситуация на межбанковском валютном рынке контролируемая. По информации экспертов, НБУ активно проводит интервенции на межбанке, сбивая этим нарастающий ажиотаж. Как отмечают участники рынка, "самые нервные" в понедельник купили доллар по 28,7 гривны и выше, а после просадки курса к вечеру почти на 20 копеек задумались, что поторопились с покупками.
"Это позитив для гривны, так как снижает психологическое давление на курс нацвалюты и частично даже позволит при удачном развитии событий понизить котировки и далее", - отмечает профильное украинское издание "Минфин".
Однако, по мнению экспертов, на этой неделе ситуация на валютном рынке "будет очень напряженной". "Противостояние интересов желающих заработать на страхах военных действий и Нацбанка, а также части местных игроков продолжится", - отмечает "Минфин".
Между тем заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма считает, что курс доллара в стране не должен превысить отметку в 30 гривен. "Какое бы ни создавалось информационное давление, курс доллара не должен превысить 30 гривен за $1. Резервов Нацбанка более чем достаточно для того, чтобы унять эту панику", - заявил он в эфире украинского телеканала "1+1".
По его словам, колебания курса, вызванные опасениями из-за возможных военных действий, являются временными и не окажут существенного влияния на позиции гривны. "В течение двух-трех месяцев курс откатится на свой нормальный уровень - 27-27,5 гривны за $1", - сказал он.
Безосновательное нагнетание напряженности
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.