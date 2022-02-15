На Украине вырос спрос на иностранную валюту. Однако ажиотажа среди населения нет

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Спрос на иностранную валюту в последние дни на Украине вырос на фоне сообщений о якобы возможном российском вторжении, однако ажиотажа среди населения нет. В этом убедился корреспондент ТАСС, посетив во вторник несколько киевских банков и обменных пунктов.

Средний курс покупки доллара в обменниках Киева составляет 28,3 гривны за $1, продажи - 28,85 гривны за $1. Рыночный курс: покупка - 28,5 гривны за $1, продажа - 28,65 гривны за $1. При этом официальный курс гривны к доллару на 15 февраля Национальный банк Украины (НБУ) установил на уровне 28,53 гривны за $1. По сравнению с предыдущим банковским днем курс вырос сразу на 50 копеек.

Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 32 гривны за €1, продажи - 32,77 гривны за €1. Средний курс покупки рубля в обменных пунктах составляет 3,4 гривны за 10 рублей, продажи - 3,79 гривны за 10 рублей.

Вместе с тем во многих обменных пунктах иностранной валюты нет в достаточном количестве или она отсутствует совсем. Корреспондент ТАСС обошел более 10 обменников, и только в одном ему выразили готовность продать сразу $1 тыс., в остальных сказали, что валюта полностью отсутствует, либо что нет такой суммы.

Однако покупателей валюты мало. Немногие меняют по $200-300. "На всякий случай покупаю. Доллар, он и в Африке доллар", - объяснила свою покупку одна из посетительниц обменного пункта.

В нескольких банках также не оказалось с утра иностранной валюты. Сотрудники банков посоветовали корреспонденту ТАСС сделать заявку, которая, по их словам, через день-два будет удовлетворена.

Нацбанк контролирует

Нацбанк демонстрирует, что ситуация на межбанковском валютном рынке контролируемая. По информации экспертов, НБУ активно проводит интервенции на межбанке, сбивая этим нарастающий ажиотаж. Как отмечают участники рынка, "самые нервные" в понедельник купили доллар по 28,7 гривны и выше, а после просадки курса к вечеру почти на 20 копеек задумались, что поторопились с покупками.