Единая дальневосточная авиакомпания получит 21 вертолет до 2025 года

ТАСС, 15 февраля. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" получит 21 вертолет отечественного производства в течение двух-трех лет. Об этом сообщил директор департамента международного сотрудничества и технологического развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития РФ Денис Невзоров во время круглого стола в Совфеде.

"Ранее был утвержден график поставки судов для дальневосточной авиакомпании. Там не было вертолетов, сейчас он будет корректироваться. Планируется для обновления вертолетного парка поставка 21 вертолета. Разумеется, отечественного производства", - сказал он.

Невзоров уточнил, что поставки будут выполнены до 2024-2025 года. "Сейчас коллеги прорабатывают финмодель", - пояснил он.

Также, по его словам, на этой неделе Минвостокразвития и Минпромторг утвердили дорожную карту по созданию производства ЛМС "Байкал" на площадке ТОР "Комсомольск-на-Амуре". Планируется, что проект будет реализован в 2024 году. "Для этого специально расширяем территорию опережающего развития, финансирование предусматриваем. То есть самолет, который будут летать на Дальнем Востоке, будет там и производиться", - добавил Невзоров.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Проект включен в национальную программу социально-экономического развития ДФО на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Начиная с 26 июля 2021 года авиакомпания "Аврора" выполнила 1 934 рейса по 20 новым социально значимым маршрутам на Дальнем Востоке, которыми воспользовались более 69,8 тыс. пассажиров.