Главу розницы Сбербанка Царева повысят в должности до первого зампреда правления

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Наблюдательный совет Сбербанка принял решение повысить руководителя блока "Розничного бизнеса", зампредседателя правления Кирилла Царева до первого зампредседателя правления банка. В этой должности он будет курировать экосистему "Сбера" для клиентов - физических лиц (В2С-бизнес), говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Наблюдательный совет Сбербанка принял решение ввести должность первого заместителя председателя правления, который будет курировать экосистему В2С, и в случае положительного решения Центрального банка Российской Федерации назначить на эту должность Кирилла Царева, занимающего в настоящее время должность заместителя председателя правления, руководителя блока "Розничный бизнес" Сбербанка", - отмечается в сообщении.

Также наблюдательный совет Сбербанка в случае положительного решения Центрального банка РФ назначит на пост заместителя председателя правления Александру Бурико - старшего вице-президента, руководителя блока "Финансы".

Кроме того, было принято решение, что первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин будет курировать развитие экосистемы для клиентов - юридических лиц (В2В-бизнес). Также Ведяхин будет курировать блок "Сеть продаж". "С 1 июня 2022 года к нему дополнительно перейдут обязанности по курированию блока "Международный бизнес" и функция горизонтальной координации всех дочерних компаний банка, специализирующихся на сервисах для клиентов - юридических лиц", - уточняется в сообщении "Сбера".