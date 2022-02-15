Путин: Россия за десятилетия не допустила ни одного сбоя поставок энергоресурсов

"Россия является надежным поставщиком энергоресурсов уже очень давно, десятилетия. Не было за все эти десятилетия ни одного сбоя в поставках энергоносителей из России", - указал глава государства на переговорах во вторник в Кремле.

Он подчеркнул, что все делается на рыночных принципах, в этом не может быть никаких сомнений, а участники экономической деятельности знают друг друга давно, "уровень доверия у них высокий". "Более того, мы приняли решение, и оно в известной степени беспрецедентное: допустили немецких партнеров к добычным активам, вместе работаем в вопросах организации транспортных поставок, наши компании работают в Федеративной Республике", - добавил Путин.

Президент РФ отметил, что Берлин является одним из приоритетных партнеров Москвы в целом и в Европе в частности. "Что касается европейского измерения, то это наш самый большой, крупный торгово-экономический партнер", - сказал он, уточнив, что, "несмотря на все сложности пандемийного периода, в позапрошлом году была небольшая корректировка товарооборота, но в прошлом году он вырос более чем на 36%". "Это, конечно, хороший показатель", - оценил Путин.

Он также сообщил, что в России работают сотни компаний из Германии, они проинвестировали свыше $20 млрд в экономику РФ. "Российские [компании] со своей стороны тоже проинвестировали где-то чуть больше $10 млрд. Это тоже очень хороший вклад для развития немецкой экономики и поддержания рабочих мест", - добавил Путин.

"Мы очень в последнее время плотно занимались диверсификацией наших отношений, и они, действительно, развиваются по разным направлениям. Но, конечно, традиционно, естественным образом сложилось так, что энергетика является одним из приоритетных направлений", - резюмировал российский лидер.