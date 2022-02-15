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Сбербанк в ближайшее время может поднять ставки по кредитам и депозитам

Банк России на первом в 2022 году заседании повысил ключевую ставку до 9,5% годовых

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сбербанк в течение ближайшей недели может пересмотреть в сторону повышения ставки по депозитам и кредитам на фоне решения Банка России повысить ключевую ставку сразу на один процентный пункт, до 9,5% годовых. Об этом глава Сбербанка Герман Греф сообщил на пресс-конференции во вторник.

"Что касается ставок, поднятие на 100 базисных пунктов [ключевой ставки Банка России], безусловно, приведет к тому, что мы будем пересматривать ставки и по депозитам, и, наверное, в том числе по кредитам. Я думаю, в течение ближайшей недели мы выйдем на какие-то решения", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Сбербанк повышать ставки вслед за резким ростом ключевой ставки ЦБ РФ.

Банк России на первом в 2022 году заседании повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - до 9,5% годовых, указав на высокую инфляцию. Регулятор за прошедший год повышал ставку семь раз подряд, доведя ее до 8,5% годовых в декабре. Декабрьское повышение ставки также прошло с шагом в 1 п. п. Банк России не исключил, что на последующих заседаниях придется рассматривать дальнейшее повышение ключевой ставки.

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РоссияГреф, Герман Оскарович
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