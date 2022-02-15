Медведев: экономической безопасности РФ угрожает зависимость от импорта ряда видов сырья

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Зависимость России от импорта некоторых видов сырья создает серьезные риски для экономической безопасности страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по обеспечению стратегических потребностей РФ в минеральном сырье.

"Принято считать, что у нас очень богатая страна, подавляющее большинство ископаемых присутствуют в наших месторождениях, и действительно наша минерально-сырьевая база одна из самых крупных в мире", - констатировал Медведев. "Однако это общая картинка, а на самом деле не все так просто. Главное заключается в том, что огромные запасы ценного сырья далеко не всегда рационально используются и их можно обратить во благо нашей экономики и граждан нашей страны", - подчеркнул зампред СБ.

По его словам, также "существует дисбаланс между экспортом и импортом отдельных видов минеральных ресурсов". "Скажем прямо, несмотря на всю огромность нашей страны, ее обеспеченность значительной частью минерально-сырьевых ресурсов, у нас существует зависимость от поставок из других стран, которая создает серьезные риски для экономической безопасности государства", - подчеркнул Медведев.

Медведев призвал уделить самое пристальное внимание импортозамещению в области стратегически важных видов сырья. Он также отметил, что в РФ обширные запасы сырья, но они "не являются вечными по целому ряду направлений", и это нужно понимать. "Со временем они могут истощаться, а добыча ценного сырья может становиться все более сложной, соответственно, экономически не вполне рентабельной", - добавил зампред СБ РФ.

В связи с этим, по его словам, уже сейчас требуется внедрять новые разработки, направленные на более полное освоение ресурсов месторождений. "Этот процесс идет пока весьма и весьма медленно, и здесь у нас скромные достижения", - считает Медведев.

Он подчеркнул, что не говорит про нефть и газ - "это отдельная история". "А по другим запасам ситуация гораздо более сложная. Необходимо стимулировать применение эффективных технологий, которые позволяют увеличить глубину переработки сырья в добывающей отрасли, предусмотреть систему субсидирования отечественных производств, которые добывают и перерабатывают такое минеральное сырье на территории России и в ряде случаев там, где у нас такие возможности есть, на зарубежных месторождениях", - заключил зампред Совбеза.

Геологоразведка в труднодоступных местах

Медведев призвал повышать инвестпривлекательность проектов в сфере геологоразведки, а также продолжать финансовую поддержку компаний, которые ведут такую работу в труднодоступной местности. Он отметил, что в области геологоразведки существует много сложностей, хотя в последние годы государство стало уделять этому вопросу гораздо больше внимания.

"Нужно разработать дополнительные меры по повышению инвестиционной привлекательности проектов в этих сферах. И оказывать финансовую поддержку - правительство этим занимается - тем компаниям, которые ведут геологоразведку в труднодоступных местах с плохо развитой инфраструктурой", - подчеркнул деятель.

Прекращение поставок

Медведев предупредил, что зарубежные поставщики сырья в РФ могут в любой момент прекратить поставки по коммерческим и политическим причинам.

"У каждой страны-поставщика есть свои геостратегические и экономические интересы, некоторые из этих стран находятся не в самых простых отношениях с нашим государством", - констатировал он.

"По коммерческим и политическим причинам они могут в один момент взвинтить цены или просто прекратить поставки, или использовать подобную зависимость как средство давления на нас в конкурентной борьбе", - подчеркнул зампред СБ.