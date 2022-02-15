На участие в программе социальной газификации подали 652 тыс. заявок

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в настоящее время граждане подали свыше 650 тыс. заявок на участие в программе социальной газификации.

"Времени на реализацию программы осталось не так много, цифры вы все видите. На сегодняшний день гражданами подано 652 тыс. заявок", - сказал Турчак на заседании федерального штаба по газификации во вторник.

По его словам, число заявок за прошедший месяц увеличилось примерно на 100 тыс. "Полмиллиона заявок принято и 225 тыс. договоров на сегодняшний день уже заключено. При этом до границ участка газ подведен почти к 100 тыс. домовладений. Темпы выросли, но, как мне кажется, они все равно пока недостаточны для того, чтобы мы могли уверенно говорить о том, что задача, поставленная президентом, будет выполнена в срок", - отметил секретарь генсовета единороссов.

Он добавил, что необходимо наращивать темпы подачи заявок и реализации региональных программ догазификации. "Требуется организация широкой разъяснительной работы, помощь людям в сборе и подготовке документов. Отдельное внимание своих коллег хочу обратить на отклоненные заявки, по каждой нужно оказать поддержку региональным администрациям и операторам газификации: надо включаться депутатскому корпусу, помогать людям с документами, сопровождать заявки, пока они не будут выполнены. Наша задача - доводить до людей информацию, что никаких финансовых обязательств с заключением договоров у них не возникнет", - подчеркнул Турчак.

Он также уточнил, что меры поддержки льготных категорий граждан при социальной газификации пока ввели чуть более 60 регионов. "Знаю, что еще в 13 субъектах решения сейчас на финальной стадии согласования, в ближайшее время такие решения будут приняты", - добавил секретарь генсовета партии.

11 июня 2021 года президент РФ подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты "Газпром межрегионгаз" и сайты операторов газификации. Партия предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации - распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Речь идет о ветеранах, отдельных категориях пенсионеров, многодетных семьях и семьях с детьми-инвалидами.