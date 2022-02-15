Замглавы Росимущества Попова вновь номинировали в совет директоров НМТП от государства

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Заместитель руководителя Росимущества Михаил Попов вновь выдвинут в качестве представителя государства в совет директоров НМТП. Это следует из постановления правительства РФ, текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

Впервые Попов вошел в совет директоров НМТП как представитель государства в прошлом году.

Также по распоряжению кабмина главный специалист - эксперт отдела управления Росимущества Алла Снисаренко вошла в ревизионную комиссию НМТП.

Председателем совета директоров НМТП является вице-президент "Транснефти" (владеет 62% акций порта) Вячеслав Скворцов. В совет входят также вице-президент "Транснефти" Рашид Шарипов, генеральный директор НМТП Сергей Киреев, первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин, вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов, а также замглавы Минтранса РФ Александр Пошивай.

НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующим акционером (62%) является "Транснефть". Акции НМТП котируются на Московской бирже, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок.