ГК "Норебо" рассматривает возможность возрождения судостроения на Камчатке

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "Норебо", которая собирается развивать на Камчатке судоремонтные мощности, также рассматривает возможность создания судопроизводства в регионе. Об этом сообщила заместитель председателя правительства края Юлия Морозова во время круглого стола в Совфеде во вторник.

"В конце прошлого года, в декабре, было принято решение о создании судоремонтного кластера в Камчатском крае. Якорным проектом в рамках такого судоремонтного кластера станет проект группы компаний "Норебо" по созданию площадки на действующих судоремонтных предприятиях - Судоремонтный завод и "Судоремсервис". Предполагается установка двух крупных доков, в первом этапе - крупный ремонт судов, в последующем группа компаний задумывается и о возрождении судостроения", - сказала Морозова.

Она уточнила, что в регионе ремонтируется только 10% судов, которые работают на территории Камчатки. "Большая часть уходит к соседям по Дальнему Востоку либо в зарубежные страны-партнеры в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказала она.

По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константина Долгова, нужно найти способ заинтересовать судовладельцев ремонтироваться на отечественных верфях, что позволит регионам Дальнего Востока и северного бассейна получить новые направления экономического развития. "Мы просто упускаем выгоду: это рабочие места, дополнительные налоговые поступления", - пояснил он.

Кроме того, как уточнила Морозова, для развития судоремонта и судостроения на Камчатке не хватает кадров, поэтому регион планирует расширять программы подготовки в вузах и ссузах по этому направлению и рассчитывает на поддержку федеральных органов власти. "[Необходимо] выделение большего количества бюджетных мест в наш главный университет - технический университет, который единственный сегодня на Камчатке сохранил программу подготовки кадров, подходящую для судоремонтной отрасли, и помощь нашим средним профессиональным образовательным организациям в приобретении технологического оборудования для практической подготовки кадров", - добавила Морозова.

В состав группы "Норебо", представляющей собой вертикально интегрированный рыбопромышленный холдинг, входят крупные рыбодобывающие предприятия Северо-Запада и Дальнего Востока России, торговые предприятия, осуществляющие продажу рыбопродукции холдинга в России и за ее пределами, современная рыбоперерабатывающая фабрика, грузовой терминал с морозильными складами и причальными линиями, морская транспортная компания, а также компании, осуществляющие административное управление активами холдинга.