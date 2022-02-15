Медведев предложил актуализировать перечень видов стратегического минерального сырья

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Перечень основных видов стратегического минерального сырья, утвержденный еще в 1996 году, нужно актуализировать с учетом потребностей экономики и геополитических рисков, в том числе санкционных. Об этом зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил во вторник.

"Я напомню, что базовый перечень основных видов стратегически важного минерального сырья был утвержден правительством еще в 1996 году. И с тех пор практически не актуализировался", - констатировал он на совещании по обеспечению стратегических потребностей страны в минеральном сырье.

Политик отметил, что за 25 лет потребности российской экономики и стратегия ее развития по понятным причинам существенно изменились. "Этот перечень нужно привести в соответствие с современными запросами - и наших отечественных производителей, и в целом экономики", - сказал Медведев.

По его словам, важно при этом учесть ситуацию на внутреннем и внешнем рынках, а также геополитические риски, включая санкционные.

Замглавы Совбеза указал, что в России есть стратегия развития минерально-сырьевой базы до 2035 года, а также госпрограмма по воспроизводству и использованию природных ресурсов. Однако, по оценке политика, есть вопросы к исходным данным, которые берутся за основу при планировании работы. А без таких данных, продолжил он, невозможно выработать долгосрочные стратегии в этой сфере.