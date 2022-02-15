МТС и "Газпром-медиа" заключили стратегическое партнерство

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Компания МТС заключила стратегическое партнерство с "Газпром-медиа". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МТС.

"МТС и сейлз-хаус "Газпром-медиа" заключили стратегическое партнерство, в рамках которого подписка "Матч Премьер" станет доступна абонентам МТС на особых условиях", - говорится в сообщении.

"Теперь контент "Матч Премьер" стал доступен всем пользователям экосистемы МТС. Это решение - выход за рамки привычного нам коммерческого взаимодействия с партнерами", - приводятся в сообщении слова гендиректора сейлз-хауса "Газпром-медиа" Екатерины Веселковой.

Как отметил президент МТС Вячеслав Николаев, слова которого приводятся в сообщении, данное партнерство является шагом в сторону развития подписочной модели, которая объединяет партнерские и собственные сервисы экосистемы МТС.

"Прямые трансляции популярных спортивных состязаний - неотъемлемая часть качественного медиапродукта. Их на регулярной основе смотрят болельщики, а массовая аудитория подключается во время знаковых футбольных форумов и важнейших матчей топовых чемпионатов. Мы, безусловно, рассчитываем на привлечение новых клиентов за счет уникального предложения, которое объединяет в себе услуги связи для всей семьи, и развлекательные сервисы, которые пополнились отличным спортивным каналом", - добавил он.