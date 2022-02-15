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Саратовская область направила заявку на 3,3 млрд рублей инфраструктурного кредита

Деньги направят на капремонт трамвайной сети областной столицы

ТАС, 15 февраля. Власти Саратовской области направили заявку на инфраструктурный кредит объемом 3,3 млрд рублей для ремонта трамвайной сети Саратова. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил вице-губернатор - председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

"Саратовская область подала заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита. Средства пойдут на капитальный ремонт трамвайной сети в Саратове. По предварительным данным, необходимая сумма инфраструктурного бюджетного кредита составляет 3,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Стоимость проекта по ремонту саратовской трамвайной сети составляет около 11,1 млрд рублей. Из этой суммы почти 9,3 млрд рублей направят на реконструкцию путей, оставшиеся 1,8 млрд рублей - на возведение путепровода.

Проект инициировал спикер Госдумы Вячеслав Володин: он включает в себя строительство путепровода, который войдет в состав транспортной развязки "Стрелка", отметил Бусаргин. Кроме того, отремонтируют пути четырех трамвайных маршрутов №3, 6, 8, 9.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. Как сообщалось ранее, до 2024 года на эти цели выделят в общей сложности 500 млрд рублей.

Теги
РоссияСаратовская область
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