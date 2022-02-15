Новые резиденты АЗРФ инвестируют в экономику Архангельской области 1,5 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 15 февраля. /ТАСС/. Три новых резидента Арктической зоны РФ (АЗРФ) вложат в экономику Архангельской области более 1,5 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства регионального развития. Они займутся строительством, производством мебели и выращиванием картофеля.

"С Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики были заключены еще три соглашения. Проекты предполагают более 1,5 млрд рублей инвестиций, - сказали в пресс-службе. - Один из инвесторов планирует построить жилой дом в центре Архангельска, второй намерен создать в Пинежском районе предприятие по выращиванию картофеля, еще один резидент займется мебельной продукцией в Архангельске", - сказали в пресс-службе.

ООО "Специализированный застройщик "Уютное гнездо" стал резидентом с проектом строительства многоэтажного жилого дома на пересечении проспекта Ломоносова и улицы Свободы в Архангельске. ИП Орехов А. А. создаст сельскохозяйственные производства в Пинежском районе для выращивания картофеля с последующей реализацией товарной продукции потребителям как оптовым, так и розничным. ИП Елисеев А. С. модернизирует мощности для увеличения объемов выпуска мебельной продукции в Архангельске.

Всего на данный момент статус резидента получили 103 компании региона. Больше всего проектов в сферах транспорта и логистики, жилищном строительстве, а также в производственной сфере. На сегодняшний день объем уже привлеченных инвестиций составляет около 3 млрд рублей, создано более 700 новых рабочих мест, две компании получили льготный кредит на общую сумму почти в 600 млн рублей.

Общий объем запланированных инвестиций резидентов АЗРФ составляет около 65 млрд рублей, согласно проектам, будет создано 4 605 новых рабочих мест.

Льготы для резидентов

В Архангельской области резидентам Арктической зоны доступны льготы по налогу на прибыль: первые пять лет с момента получения первой прибыли будет применяться ставка 5%, последующие пять лет - 10%. Кроме того, для резидентов снижены налоговые ставки по налогу на имущество организаций: первые пять лет - 0,1%, последующие пять лет - 1,1%. Для резидентов АЗРФ, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), установлены пониженные ставки. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равна 1%. Для резидентов, выбравших УСН по базе "доходы минус расходы", ставка налога составит 5%. Льготные ставки могут применяться в течение пяти налоговых периодов при условии отсутствия у резидента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.