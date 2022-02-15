Египет пригласил компании из РФ к разработке газовых блоков на его территории

КАИР, 15 февраля. /ТАСС/. Египет приветствует участие российских компаний в разработке газовых месторождений на территории республики. Об этом заявил ТАСС глава египетского государственного холдинга The Egyptian Natural Gas Holding Магди Галяль в кулуарах международной выставки Egypt Petroleum Show 2022.

"Мы предлагаем наши газовые месторождения на торгах. Сейчас у нас много газовых блоков, на которых работают иностранные компании. Если какие-то известные российские компании захотят принять участие в торгах на разработку газовых блоков, мы приветствуем это", - рассказал Галяль.

По его словам, торги на участие в разработке газового блока в Западном Средиземноморье будут открыты до конца февраля. Глава холдинга отметил, что разработкой некоторых блоков можно заняться по прямым запросам от компаний.

Галяль напомнил, что российской компании "Роснефть" принадлежит доля 30% в проекте по разработке месторождения Зохр. Оно является стратегическим объектом, так как его доля составляет примерно 40% от всего газа, производимого на египетской территории.

Кроме "Роснефти", разработкой месторождения Зохр занимаются итальянская Eni (доля 50%), британская BP (10%) и эмиратская Mubadala Petroleum (10%).

Возможные поставки СПГ в Европу

Кроме того, холдинг EGAS готов обеспечить прямые поставки сжиженного природного газа в европейские страны.

"Конечно, у нас есть возможность экспортировать газ с СПГ-терминала напрямую в Европу. Мы можем его продавать, у нас есть для этого мощности", - отметил Галяль.

При этом он не стал комментировать, обращались ли европейские страны напрямую к EGAS с просьбой и поставках газа.

"Европейские страны просят о поставках газа у всех. Не только у Египта", - подчеркнул глава холдинга.

В 2021 году глобальный рынок газа столкнулся с кризисом предложения на фоне резкого восстановления спроса в Азии и нехватки мощностей сжиженного природного газа. Повышенный спрос вызвал рост цен и оттянул на себя основные поставки СПГ, что способствовало усилению кризиса в Европе. Там ситуация усугублялась малыми запасами в газохранилищах.

В сентябре прошлого года цена на газ на европейском рынке превысила историческую отметку в $1 тыс. за 1 тыс. куб. м, а в октябре - $2 тыс. Розничные цены на энергию в ряде стран ЕС выросли с начала кризиса в три-пять раз.

О выставке

В проходящей в Каире 14-16 февраля Международной выставке и конференции по нефти и газу EGYPS 2022 принимают участие ведущие мировые энергетические корпорации из Великобритании, Германии, Греции, Италии, Китая, ОАЭ и ряда других стран. От России участвуют более 10 компаний и различных организаций.