Госдума одобрила в первом чтении нулевую ставку налога на прибыль для домов культуры

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий установление нулевой ставки налога на прибыль для домов и дворцов культуры, а также клубов, учредителями которых являются муниципальные образования (за исключением таких учреждений, располагающихся в городах и районных центрах).

Документ был инициирован группой депутатов Госдумы по главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской и первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым.

При этом, согласно нормам Налогового кодекса, нулевая ставка налога на прибыль будет распространяться только на ту деятельность муниципальных культурно-досуговых учреждений, которая будет включена в установленный правительством РФ перечень видов культурной деятельности, говорится в пояснительной записке.

"Государственные и муниципальные учреждения, получая бюджетные субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания, наряду с коммерческими организациями являются плательщиками налога на прибыль организаций, что приводит к существенному сокращению и без того небольших собственных средств, которые они могли бы направить на повышение квалификации работников, привлечение молодых специалистов, подготовку дополнительных социально значимых мероприятий, обновление материально-технической базы", - считают авторы законопроекта.