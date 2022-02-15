В Минфине заявили, что законопроект о регулировании криптовалют будет готов к 18 февраля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Законопроект по регулированию криптовалют будет готов к 18 февраля, подтвердил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

ЦБ — за запрет, Минфин — за регулирование. Что ждет криптовалюту в России

На днях правительство РФ утвердило Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, акцент в которой сделан на защиту прав рядовых инвесторов. Заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко поручил Министерству финансов РФ совместно с Банком России до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона.

"К 18 февраля должен быть готов законопроект. Если правительство поручило, мы не можем не написать", - сказал журналистам Моисеев, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя инициативу Минэкономразвития, которое предложило разрешить добычу криптовалют в регионах с устойчивым профицитом генерации электроэнергии, Моисеев назвал ее разумной.

Дискуссия о криптовалютах в России

В январе 2022 года Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе отмечалось, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в РФ мягкий подход и игнорировать нарастание рисков.

Центральный банк предлагал ввести запрет на организацию выпуска или обращения криптовалюты на территории России, установить ответственность за его нарушение.

Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Министерство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием таких инструментов.

Президент РФ Владимир Путин в конце января призвал правительство и Банк России прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.