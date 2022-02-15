Россия может принять участие в достройке бразильской АЭС "Ангра-3"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития прорабатывает вопрос участия России в достройке атомной электростанции "Ангра-3" в Бразилии. Об этом сообщил замглавы МЭР Владимир Ильичев в рамках форума советов предпринимателей России и Бразилии.

"Видим значительные перспективы в области изучения и использования атомной энергии. <…> Нами также прорабатывается участие российской стороны в достройке атомной электростанции "Ангра-3", - сказал Ильичев.

Замминистра также отметил, что российская сторона рассчитывает на расширение сотрудничества с местными компаниями, работающими в нефтегазовом и строительном секторах.

"Хорошие перспективы на бразильском рынке имеет крупнейший российский поставщик оборудования для нефтегазовой промышленности ПАО "Северсталь". В 2021 году российская компания впервые поставила в Бразилию трубы большого диаметра для строительства хранилища СПГ "Баркарена", - отметил Ильичев.

Кроме того, госкорпорация "Роскосмос" прорабатывает с Бразильским космическим агентством вопрос размещения двух дополнительных станций ГЛОНАСС.

Третий энергоблок АЭС "Ангра" начали строить в 1984 году, однако уже через два года реализация проекта была заморожена. В 2008 году было объявлено о возобновлении строительства.