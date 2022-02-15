Инвестпроекты Бурятии и Сахалина по освоению леса включили в перечень приоритетных

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Проекты комплексной модернизации целлюлозно-картонного комбината в Бурятии и создания современного деревообрабатывающего предприятия на Сахалине включили в перечень приоритетных инвестпроектов Минпромторга России. Об этом во вторник сообщила пресс-служба аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

"Одобрены заявки на включение двух проектов в перечень приоритетных инвестиционных проектов Минпромторга России в области освоения лесов: в Республике Бурятия будет проведена комплексная модернизация действующего "Селенгинского целлюлозно-картонного комбината", на Сахалине компания "Евразлес" создаст современное деревообрабатывающее предприятие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение комплексной модернизации целлюлозно-картонного комбината в поселке Селенгинск Республики Бурятия направлено на повышение качества готовой продукции и снижение себестоимости продукции. Планируется увеличение производства тарного картона и бумаги на 40 тыс. тонн в год - со 110 до 150 тыс. тонн в год. Планируется привлечь более 2,1 млрд рублей, из них 535,5 млн рублей уже вложили.

В Южно-Сахалинске планирует производить лесозаготовку, глубокую деревообработку, осуществлять мероприятия по восстановлению лесов. Уже разработали концепцию проекта, подобрали два земельных участка под организацию промышленных площадок: их оформляют. Предприятие будет выпускать химико-термомеханическую массу, плиты ДСП и ОСП, CLT-панели, древесно-полимерный композит, древесный уголь, топливные гранулы. Объем инвестиций в создание производства составит более 13 млрд рублей и создадут 239 рабочих мест.

"Важно, чтобы эти проекты не простаивали, чтобы они действительно реализовывались, положительно влияли на развитие экономики региона, были полезны людям, которые в этих регионах живут", - цитирует пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева.

На Дальнем Востоке реализовали 12 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов - пять проектов в Хабаровском крае, по три проекта в Приморском крае и Республике Бурятия, один проект в Амурской области, построили и ввели в эксплуатацию предприятия по производству пиломатериалов, плит, шпона, паркета, картона, целлюлозной продукции, биотоплива. В стадии реализации находятся еще два проекта в Приморском крае и Еврейской автономной области. Фактический объем привлеченных инвестиций в указанные проекты составляет около 41 млрд рублей.