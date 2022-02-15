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РЖД рассматривают возможность участия в строительстве железной дороги в Бразилии

Проект планируют реализовать в штате Парана

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. РЖД рассматривают возможность участия в ряде проектов в Бразилии, в том числе в строительстве железной дороги в одном из штатов, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев.

"Точкой роста, по нашему мнению, также может стать сотрудничество в области железнодорожного транспорта. РЖД рассматривается возможность участия в проекте строительства железной дороги в штате Парана, а также в иных проектах на территории Бразилии",- сказал он в ходе заседания форума совета предпринимателей РФ и Бразилии.

Несколько лет назад РЖД сообщала, что компания заинтересована в участии в строительстве трансконтинентальной железной дороги, которая соединит тихоокеанское и атлантическое побережья Южной Америки, а также рассматривает проект модернизации дороги в Бразилии.

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