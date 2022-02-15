Источник: Минфин и ЦБ договорились систематизировать разногласия по криптовалютам

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. ЦБ и Минфин в ходе сегодняшней встречи не пришли к единому мнению по вопросу регулирования криптовалют в России, но договорились систематизировать и зафиксировать разногласия, сообщили ТАСС источники.

"Встреча, в которой приняли участие глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, состоялась сегодня утром. Позиции не сблизились, договорились систематизировать и зафиксировать разногласия", - рассказал один из собеседников агентства.

Другой отметил, что стороны не достигли существенного прогресса по итогам переговоров. Ранее об этом также сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Дискуссия о криптовалютах в России

Ранее правительство РФ утвердило Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, акцент в которой сделан на защиту прав рядовых инвесторов.

Заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко поручил Министерству финансов РФ совместно с Банком России до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона.

В январе Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе отмечалось, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в РФ мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Центробанк предлагал ввести запрет на организацию выпуска или обращения криптовалюты на территории России, установить ответственность за его нарушение.

Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Министерство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием таких инструментов.

Президент РФ Владимир Путин в конце января призвал правительство страны и Центробанк прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.