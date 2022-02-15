Dragon Oil обнаружила в Суэцком заливе месторождение нефти объемом в 100 млн баррелей

КАИР, 15 февраля. /ТАСС/. Эмиратская нефтяная компания Dragon Oil обнаружила в Суэцком заливе месторождение нефти с общим объемом предполагаемых запасов в 100 млн баррелей. Об этом сообщило во вторник египетское министерство нефти и минеральных ресурсов.

"Министр нефти и минеральных ресурсов [Египта] господин Тарик аль-Мулла провел встречу с генеральным директором эмиратской компании Dragon Oil Али Рашидом аль-Джарваном. <...> В ходе беседы полностью принадлежащая правительству Абу-Даби компания проинформировала об обнаружении месторождения нефти в Суэцком заливе. Согласно предварительным оценкам, запасы нефти там составляют 100 млн баррелей", - подчеркивается в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

Как отмечается, это месторождение является крупнейшим из обнаруженных в указанной водной артерии за последние 20 лет.

"Новое нефтяное месторождение является первым открытием Dragon Oil с тех пор, как компания стала активным игроком в нефтяном секторе Египта после приобретения [в 2020 году] 100% активов у британской BP всех концессий по добыче нефти и разведке в Суэцком заливе (имеется в виду Нефтяная компания Суэцкого залива, GUPCO - прим. ТАСС)", - указано в тексте.

Встреча египетского министра и представителей Dragon Oil состоялась на полях проходящей в Каире 14-16 февраля Международной выставки и конференции по нефти и газу Egypt Petroleum Show 2022 (EGYPS), в которой принимают участие ведущие мировые энергетические корпорации из Великобритании, Германии, Греции, Италии, Китая, ОАЭ и ряда других стран. От России участвуют более десяти компаний и различных организаций.