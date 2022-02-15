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Путин: вхождение Шредера в совет директоров "Газпрома" поможет сотрудничеству РФ и ФРГ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер - порядочный человек, если он войдет в совет директоров "Газпрома", это будет на пользу сотрудничеству РФ и ФРГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Если будет принято такое решение о том, что господин Шредер может быть членом совета директоров "Газпрома", то это как раз с целью контроля, в том числе со стороны независимого эксперта, которым является господин Шредер, человека порядочного, которого мы уважаем, и который ставит перед собой задачу реализации интересов своей собственной страны. Во всяком случае, у ФРГ, у европейцев будет человек, который может и оказать влияние на принимаемые решения, и получать прямо из "Газпрома" объективную информацию. Я считаю, что это только на пользу нашему сотрудничеству, этому можно было бы только порадоваться", - сказал Путин.

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