Фондовые рынки в США открылись заметным ростом на фоне отвода войск России

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник открылись ростом основных индексов на 1,1-1,6% на фоне сообщений об отводе части российских войск в места дислокации после учений.

В первые минуты после начала торговой сессии промышленный индекс Dow Jones повысился на 432,79 пункта (1,25%) и установился на отметке 34 998,96 пункта. Индекс S&P 500 прибавил 50,06 пункта (1,14%) и оказался на отметке 4 451,73 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 227,95 пункта (1,6%), до 14 496,55 пункта.

Инвесторы реагируют положительной динамикой на последние новости по ситуации вокруг Украины, однако некоторые эксперты призывают к осторожности в оценке ситуации. "Рынок верит тому, что видит в заголовках [СМИ], но необходимо быть аккуратными с такими вещами. Нам нужно проявлять осторожность к подобным новостям в так называемом тумане войны", - приводит газета The Wall Street Journal слова Хани Редха, ответственного за инвестиции в компании PineBridge Investments.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие свои задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и во вторник начнут движение в свои воинские гарнизоны. В этот же день российское военное ведомство распространило кадры с погружаемой на железнодорожные платформы техникой.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. В Москве неоднократно отвергали наличие таких планов. При этом в Кремле не исключали возможности провокаций и предупреждали, что попытки силового решения Киевом кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.