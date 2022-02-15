Полная газификация в Крыму потребует 60 млрд рублей до 2030 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Газификация всех населенных пунктов и предприятий Крыма до 2030 года, по предварительным расчетам, обойдется порядка 60 млрд рублей. Минэнерго России прорабатывает вопрос о выделении средств, сообщил во вторник на своей странице в Facebook депутат Госдумы России Леонид Бабашов.

"Минэнерго России прорабатывает вопрос о выделении Крыму порядка 60 млрд рублей для полной газификации. По предварительным расчетам, именно в такую сумму обойдется подключение всех населенных пунктов и предприятий Республики к сетям. Та же средства должны закрыть вопрос модернизации газовой инфраструктуры Крыма", - написал Бабашов.

По его словам, средства на полную газификацию будут выделяться частями, с учетом трехлетнего планирования. "Работы должны быть полностью завершены до 2030 года. Сегодня средний уровень газификации населенных пунктов Крыма на уровне 76%. С 2014 года была проведена огромная работа по строительству магистральных сетей, сейчас, согласно графику (его можно найти на сайте Минтопэнерго Крыма), каждый месяц к "голубому топливу" подключается новый населенный пункт. Темпы газификации должны быть ускорены, это один из вопросов над которым я продолжаю работать ", - отметил Бабашов.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложили внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, объем потребления газа - не более семи кубометров газа в час. Кроме того, глава государства поставил перед властями Крыма задачу довести показатели газификации в регионе до более 90%.

Председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в октябре 2021 года сообщал, что власти Крыма рассчитывают на выделение федеральными властями 45 млрд рублей для полной газификации республики к 2030 году. По его словам, в Крыму требуется догазифицировать порядка 70 тыс. домовладений.