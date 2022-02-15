МЭР считает правильным облагать налогом операции по конвертации криптовалюты в рубль

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития России считает целесообразным признание коммерческой деятельностью майнинга криптовалют и введения налога по факту их конвертации в рубли по аналогии с системами, принятыми в Германии и Японии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Деятельность по майнингу предлагается признать коммерческой с введением налогообложения по факту конвертации криптовалюты в рубль (пример - Япония, Германия). Коммерческая деятельность, осуществляемая на территории России, должна попадать в фокус налогооблагаемой базы", - сказали в Минэкономразвития.

Кроме того, министерство выступает за разрешение деятельности по майнингу в тех регионах, где имеется "устойчивый профицит генерации электроэнергии и возможность предложить приемлемые коммерческие расценки на стоимость ее потребления". В Минэкономразвития рассчитывают, что такая практика позволит снять риски недостаточного энергообеспечения жилья и других объектов социальной сферы и промышленности в субъектах РФ, где сузествует дефицит генерации электроэнергии.

В министерстве также считают возможным осуществление подключения дата-центров и "майнинговых ферм" по сниженным расценкам техприсоединения и тарифа ФСК вне зависимости от точки технологического присоединения с целью удешевления коммерческой стоимости потребляемой энергии.

Еще одной возможной мерой, которую поддерживает министерство, является введение порогового значения использования электроэнергии для физлиц, поскольку на сегодняшний день такие тарифы "в целом ниже тарифов для юридических лиц, за счет которых и осуществляется компенсация". "Указанное пороговое значение необходимо будет еще определить, при этом мы должны исходить из того, что значение должно в полном объеме покрывать бытовые нужны потребления электроэнергии домохозяйств. В случае, если физические лица будут осуществлять майнинг, их расходы на электроэнергию возрастут. Это станет индикатором установления повышенного тарифа, сопоставимого с соответствующей тарификацией юридических лиц для производственных целей", - пояснили в Минэкономразвития.

Дискуссия о криптовалютах в России

В январе Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе отмечалось, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в РФ мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Центробанк предлагал ввести запрет на организацию выпуска или обращения криптовалюты на территории России, установить ответственность за его нарушение.

Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Министерство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием таких инструментов.