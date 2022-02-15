Эксперт: попытки заставить Европу отказаться от российского газа не будут успешными

КАИР, 15 февраля. /ТАСС/. Попытки заставить Европу сократить зависимость от российского газа или вовсе отказаться от него не увенчаются успехом. Такое мнение высказал во вторник в беседе с ТАСС кувейтский эксперт в сфере энергоносителей Камель аль-Харами, принимающий участие в Международной выставке и конференции по нефти и газу Egypt Petroleum Show 2022 (EGYPS) в Каире.

"Россия является важным элементом в уравнении достижения баланса на мировых энергетических рынках, ее роль трудно недооценивать, - указал он. - Попытки оказывать давление на Европу с тем, чтобы она прекратила быть зависимой от РФ, не увенчаются успехом".

"Европейские страны на 45% в плане газа и на 30% в плане нефти полагаются на российские поставки при разумных ценах, - отметил собеседник агентства. - Вероятно, на рынке могут появиться излишки сжиженного газа, однако сейчас нет способов его транспортировки в Европу, кроме как по высокой стоимости".

По мнению эксперта, "украинский кризис является лишь одной из причин роста цен на нефть и нестабильности рынков, в то время как основной [причиной] остается нехватка или снижение производственных мощностей нефтедобывающих стран". "Цены приближаются к $100 за баррель и могут стабилизироваться на отметке в $95 из-за отсутствия сырой нефти в количествах, необходимых рынку, - указал аль-Харами. - ОПЕК+ не смогла взять на себя обязательство увеличить добычу на 400 тыс. баррелей, потому что у ее участников нет для этого мощностей, а обращение США к стратегическим резервам не спасет рынки в состоянии нестабильности".

Как полагает эксперт, в данной ситуации могут вспомнить об Иране. "Эта страна в состоянии производить от 1,5 до 2 млн баррелей ежедневно, и не исключено, что в том или ином виде на рынок будет разрешено выйти иранской нефти, чтобы избежать давления, которое повышение цен может оказать на ситуацию с энергоносителями внутри США, - говорит он. - Но это будет временное решение, пока ОПЕК+ не восстановит производственные мощности и баланс на рынках".