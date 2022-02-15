Центробанк Индии назвал криптовалюту финансовой пирамидой

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 февраля. /ТАСС/. Система торговли криптовалютой является финансовой пирамидой, способной лишить правительство страны механизмов контроля за экономикой. Об этом со ссылкой на зампреда Резервного банка Индии (RBI) Раби Санкара сообщил во вторник телеканал NDTV .

По словам Санкара, "цифровые активы угрожают финансовой независимости и подрывают финансовую целостность страны". "Мы также видели, что криптовалюты не подходят под определение денежной единицы, актива или товара, у них нет денежных потоков, собственной ценности. Они сродни пирамиде Понци (первая финансовая пирамида в США - прим. ТАСС) и, возможно, даже хуже", - заявил он.

"Торговля криптовалютой может разрушить валютную, банковские системы, и, в целом, способности правительства контролировать экономику", - подчеркнул Санкар.

Ранее министр финансов Индии Нирмала Ситараман заявила, что правительство республики проведет консультации о криптовалюте, после которых примет решение относительно ее "запрета или не запрета". При этом она отметила, что объявленный ранее налог в 30% на доходы от цифровых активов не означает, что криптовалюты получили законный статус.

В настоящее время в Индии обсуждается законопроект о регулировании криптовалют. Его первый вариант предполагал запрет всех "частных криптовалют", однако допускал исключения для продвижения технологии блокчейн. При этом предусматривалось создание собственной официальной цифровой валюты в стране. Предполагалось, что документ будет рассмотрен парламентом в осеннюю сессию, однако этого не произошло. Также его нет в повестке проходящей бюджетной сессии парламента.