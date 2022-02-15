Сбер находится в процессе подключения к платформе цифрового рубля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сбер как участник пилотной группы по тестированию цифрового рубля находится в процессе подключения к платформе, сообщили в пресс-службе банка.

"Мы участвуем в пилотной группе среди 12 банков, в настоящее время выполняем организационно-технические мероприятия по подключению к платформе цифрового рубля, дорабатываем свои программные комплексы и уже создали и провели первые тестовые запросы на тестовом стенде платформы цифрового рубля ЦБ", - сказали в пресс-службе.

Ранее ЦБ объявил о начале тестирования платформы цифрового рубля и первых успешных переводах в цифровых рублях между гражданами. Из пилотной группы к платформе подключились три банка. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений.

Позднее в ВТБ и ПСБ сообщили, что это они успешно провели операции.

В июне 2021 года ЦБ РФ сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля. в группы в том числе вошли ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, "Тинькофф", ПСБ и Газпромбанк.

В середине октября 2020 года ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России. Владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.