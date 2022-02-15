АФК "Система" планирует купить 100% производителя минеральной воды "Архыз Vita"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Структура АФК "Система" - ООО "Система телеком активы" - подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России ходатайство о приобретении 100% ООО "Архыз оригинал" (производит и продает минеральную воду под брендом "Архыз Vita"), сообщается в материалах базы данных решений и правовых актов ФАС.

"В ФАС России на рассмотрении находится ходатайство ООО "Система телеком активы" <…> о даче предварительного согласия на приобретение доли в размере 100% в уставном капитале ООО "Архыз оригинал", - говорится в документе.

Официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов подтвердил ТАСС намерения о сделке. "АФК "Система" заинтересована в расширении своего присутствия в сегменте питьевой воды, в том числе за счет пополнения продуктового портфеля. В том числе за счет приобретения компании "Архыз оригинал", - сказал он.

"АФК "Система" уже владеет 33,3% ООО "Аква инвест", которому принадлежит 75% ООО "Холдинг аква", занимающегося добычей и разливом минеральной воды под брендами "Ессентуки" №4 и №17, "Родные озера" и "Славяновская".