Приватбанк и Ощадбанк сообщили о проблемах в работе

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Крупнейшие государственные банки Украины - Приватбанк и Ощадбанк во вторник сообщили о проблемах в работе.

Так, по данным пресс-службы Приватбанка, во второй половине дня произошел сбой в работе его приложения "Приват24". При попытке войти в мобильное приложение и в веб-версию система выдает ошибку.

О проблемах сообщают и пользователи Ощадбанка. "Ощадбанк проводит проверку систем и подключает дополнительные серверы, поэтому некоторые наши сервисы могут временно работать в ограниченном режиме", - отмечается в сообщении пресс-службы. В финучреждении работают над восстановлением работы приложения "Ощад 24/7".