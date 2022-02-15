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Приватбанк и Ощадбанк сообщили о проблемах в работе

Так, при попытке войти в мобильное приложение "Приват24" и в веб-версию система выдает ошибку
© EPA/ROMAN PILIPEY

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Крупнейшие государственные банки Украины - Приватбанк и Ощадбанк во вторник сообщили о проблемах в работе.

Так, по данным пресс-службы Приватбанка, во второй половине дня произошел сбой в работе его приложения "Приват24". При попытке войти в мобильное приложение и в веб-версию система выдает ошибку.

О проблемах сообщают и пользователи Ощадбанка. "Ощадбанк проводит проверку систем и подключает дополнительные серверы, поэтому некоторые наши сервисы могут временно работать в ограниченном режиме", - отмечается в сообщении пресс-службы. В финучреждении работают над восстановлением работы приложения "Ощад 24/7".

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