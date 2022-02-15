Украинская компания Bees Airline выводит самолеты за границу по требованию лизингодателя

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Украинская авиакомпания Bees Airline отправит все самолеты за границу по требованию лизингодателя. Соответствующее сообщение размещено на сайте компании.

"К сожалению, несмотря на продолжение действия страховых полисов на воздушные суда, выделение средств из резервного фонда госбюджета для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве Украины и отсутствие запрета от Государственной авиационной службы Украины и иностранных авиационных властей, владельцы самолетов - лизинговые компании - требуют перебазирования всех самолетов с украинской территории", - говорится в сообщении.

В понедельник компания отправила один самолет в Монпелье (Франция), во вторник - среду перебазирует за границу остальные авиалайнеры. При этом она продолжает выполнять авиарейсы из международных аэропортов Киева, Львова и Одессы, однако предупреждает об изменениях в расписании и возможных задержках. "Если смена расписания не устраивает пассажира, авиакомпания готова предложить изменение даты вылета без дополнительных наценок", - говорится в сообщении. В компании добавили, что, по информации лизингодателя, все самолеты будут возвращены при условии деэскалации ситуации на российско-украинской границе.

В понедельник другая украинская авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) сообщила, что начала отправлять самолеты за пределы страны после получения официального уведомления от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. МАУ по требованию лизингодателей отправляет пять самолетов Boeing 737 800 в Испанию, еще два самолета отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград.

В последнее время к Украине приковано внимание из-за утверждений Запада о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. Тем не менее ряд западных стран призвали своих граждан и сотрудников диппредставительств покинуть Украину якобы из-за опасений возможной эскалации.

Это отразилось и на авиаперевозках. Так, в воскресенье утром самолет SkyUp Airlines, следовавший и Фуншала (Португалия) в Киев, сел в Кишиневе. Авиакомпания пояснила, что ирландский лизингодатель, которому принадлежит самолет, запретил выполнять полеты над Украиной. В тот же день вечером кабмин Украины по согласованию с бюджетным комитетом Верховной рады выделил 16,6 млрд гривен (около $600 млн), чтобы стабилизировать ситуацию на рынке авиаперевозок и гарантировать возвращение на Украину граждан, находящихся за границей.