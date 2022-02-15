В АТОР считают, что стоимость туров на Кипр может снизиться на 10% после запуска чартеров

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Стоимость пакетных туров на Кипр может снизиться на 10% по сравнению с прошлым годом благодаря возобновлению Россией чартерного авиасообщения с этой страной с 1 марта. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Пока пакеты формируются. Оценочно - на 10%", - сказала Ломидзе.

Она отметила, что первые рейсы на Кипр планируется поставить с апреля. По предварительным прогнозам, спрос на туры в эту страну восстановится достаточно быстро, если не будет очередных волн коронавируса и новых ограничений. До пандемии Кипр ежегодно посещали более 800 тыс. российских туристов, отметила эксперт.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение с 1 марта снять ограничение на регулярные и чартерные рейсы на Кипр из аэропортов России, открытых для международных полетов.