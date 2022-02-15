Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 3,42-5,05%

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник демонстрировал уверенный рост. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи вырос на 3,42% - до 3600,29 пункта, долларовый индекс РТС - на 5,05%, до 1498,04 пункта. Доллар по состоянию на 19:26 мск снизился на 1,03%, - до 75,76 рубля, евро - на 0,68%, до 86,04 рубля.

"Геополитика и общерыночные настроения снова улучшились. Внешняя политика подала сигнал деэскалации - появились сообщения о начале отвода подразделений Южного и Западного военных округов РФ по завершении плана поставленных задач в ходе учений. На внешних рынках покупки также преобладали. Локальная нисходящая коррекция цен на нефть не помешала рублевым активам перейти к укреплению", - пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день снизился на 3,4% и торгуется в районе $92,5 за баррель.

Рынок акций

В фаворитах спроса оказались акции "Яндекса" (+13%). "Фундаментальную поддержку обеспечивает публикация отчетности, которую инвесторы оценили благоприятно. Бумаги пробуют пробить вверх границы бокового диапазона. Если удастся пройти выше 3 945 рублей, первой целью станет 4 000 рублей, а затем амбициозная область 4 500 рублей", - рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Неплохо смотрятся бумаги металлургов, как и ранее - "Мечела" (+10,5%), "Распадской" (+5,5%). Корректируются вверх акции Сбербанка (+5,3%), которые ранее оказались под ударом из-за геополитики. В минусе держатся акции "Полюс золота" (-2,4%) и "Полиметалла" (-1,3%) на фоне снижения цен на золото, добавила эксперт.

Прогноз

16 февраля важным для общего сентимента на рынках будет содержание протоколов последнего заседания ФРС. В этот день будут опубликованы и январские данные по инфляции в Китае и Великобритании, а также по розничным продажам в США. В рамках сезона отчетностей среди крупных компаний квартальные результаты завтра объявят NVIDIA, Cisco, AIG, Barrick Gold и др., рассказал Александр Бахтин.

По оценкам "БКС мир инвестиций", 16 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3550-3675 п., прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 75,5-76,7 рубля.

Целевые диапазоны закрытия среды "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3510-3680 пунктов, 74,35-77,05 рубля за доллар и 84,75-86,90 рубля за евро соответственно.