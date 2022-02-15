"Россети": более половины случаев хищения электроэнергии в СКФО приходится на Дагестан

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Более половины случаев хищения электроэнергии майнинг-фермами в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) приходится на Дагестан. Так, за 2019-2021 годы в республике обнаружено 43 случая незаконного использования электроэнергии, об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

"За период 2019-2021 годы энергетиками выявлена 61 майнинг-ферма, незаконно израсходовавшая электроэнергию на 400 млн рублей. Регионом-лидером по количеству несанкционированных подключений к электросетям для получения криптовалюты является Дагестан. В 2019-2021 годы в республике зафиксировано 43 случая энерговоровства на 188,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

В Ингушетии за три года обнаружено 11 фактов хищения электроэнергии майнинг-фермами более чем на 150 млн рублей. Оплата потребленной электроэнергии - в числе основных затрат при добыче цифровых активов, именно поэтому некоторые майнеры, пытаясь избежать расходов, прибегают к хищению энергоресурса, пояснили в компании. "В результате этой сомнительной и противозаконной экономии сумма возмещения ущерба в десятки раз превышает оплату по показаниям прибора учета. Сумма возмещения рассчитывается, исходя из максимально возможного потребления подключенного оборудования в круглосуточном режиме с момента последней проверки. Счет дополняет штраф, предусмотренный действующим законодательством", - рассказали в пресс-службе.

Что касается прошлого года, в СКФО было выявлено 35 случаев неучтенного потребления энергоресурса. Объем обнаруженного в 2021 году неучтенного потребления составил более 48 млн кВт.ч, а сумма ущерба за год превысила 171 млн рублей.

В компании уточнили, что Северо-Кавказский федеральный округ в числе лидеров в стране по количеству майнеров-энерговоров и объемам хищений энергоресурса для добычи криптовалюты. По каждому случаю хищений рабочие группы предприятия составляют акты о бездоговорном и безучетном потреблении электроэнергии. Майнеров-энерговоров обязывают оплатить штраф и выставленный счет, который значительно превышает стоимость электроэнергии, потребленной законным путем.

Кроме того, соответствующие заявления направляются в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер в рамках действующего законодательства. По большинству фактов возбуждены уголовные дела.