"Укржелдорога" приостановит с 16 февраля транзит белорусских калийных удобрений

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Государственная компании "Укржелдорога" ("Укрзализныця") приостановила транзит через территорию Украины белорусских калийных удобрений. Ограничения приняты во вторник и вступят в силу с 16 февраля, сообщается на сайте госкомпании.

Эти меры коснутся продукции белорусского предприятия-производителя калийных минеральных удобрений "Беларуськалий".

В пресс-службе Министерства экономики Украины в ответ на запрос агентства Укринформ отметили, что это решение "Укржелдороги" как хозяйствующего субъекта. Речь идет о запрете железнодорожных транзитных перевозок в Словакию, Венгрию, Австрию, Польшу, Чехию, Румынию, страны СНГ и Балтии, а также ввоз этой продукции на Украину по железной дороге.

12 января правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против ОАО "Беларуськалий". 21 декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение госкомпании "Летувос гележинкеляй" с ОАО "Беларуськалий" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 млн тонн белорусских удобрений в год.