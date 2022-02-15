Российские потребители в 2021 году снизили долги за газ почти на 6 млрд рублей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российские потребители в прошлом году снизили долги за газ почти на 6 млрд рублей, до 172,5 млрд рублей. Это произошло благодаря росту текущих платежей за газ через цифровые сервисы, говорится в сообщении "Газпрома".

"Общий объем просроченной задолженности российских потребителей в 2021 году снижен на 5,9 млрд рублей - до 172,5 млрд рублей. Долг перед "Газпромом" сократили 62 субъекта РФ (в 2020 году - 50 регионов)", - отмечается в сообщении.

Наибольшее снижение долгов в абсолютных показателях обеспечено в Кемеровской, Московской, Самарской областях, Краснодарском крае и Пензенской области. При этом сокращение просроченной задолженности зафиксировано по большинству категорий потребителей, включая теплоснабжающие организации.

"Большую роль в укреплении платежной дисциплины играет повышение удобства и прозрачности расчетов за счет цифровых сервисов, предоставляемых "Газпромом". В 2021 году количество их пользователей выросло на 21,9%. Сбор платежей населения через интернет-сервисы увеличился на 45,4%", - подчеркнули в "Газпроме".

Компания также продолжает инвентаризацию абонентских баз и претензионно-исковую работу, готовит предложения по актуализации нормативно-правовой базы, касающейся расчетов за газ.

В "Газпроме" упомянули и своевременное выполнение обязательств по обеспечению надежного газоснабжения российских потребителей со своей стороны. "В том числе в 2021 году на фоне повышенного спроса на внутреннем рынке компания значительно нарастила поставки газа - более чем на 12%", - заключили в холдинге.