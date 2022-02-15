Запуск ОЭЗ в Грозном позволит создать 7 тыс. рабочих мест

ГРОЗНЫЙ, 15 февраля. /ТАСС/. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Грозный" площадью 256 га в Чечне позволит создать 7 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров по итогам проверки хода работы на территории ОЭЗ.

"Ее запуск позволит создать семь тысяч новых рабочих мест. Активизация строительного процесса на этом участке стала результатом моей рабочей поездки в Москву, в ходе которой был достигнут ряд договоренностей по развитию ОЭЗ ППТ "Грозный". Территория объекта, располагающегося в Шейх-Мансуровском районе города Грозного, составляет 256 га. Здесь полным ходом идут работы по реализации первого этапа развития ОЭЗ", - сказал Кадыров.

По его словам, на территории ОЭЗ появится современный логистический центр с большим разнообразием строительных материалов, которые можно будет приобрести по доступным ценам.

"На сегодняшний день проводится работа для привлечения инвесторов по развитию ОЭЗ ППТ "Грозный", ведутся переговоры с заинтересованными лицами. Уже имеются соглашения с двумя организациями по проекту "Эпоксидные смолы и сырьевые компоненты для их производства", а также "Создание производственного комплекса полного цикла по переработке б/у труб", - добавил глава Чечни.

ОЭЗ промышленно-производственного типа "Грозный" была создана в декабре 2019 года, под нее отведено 256 га земли промышленного назначения. Планируется, что ОЭЗ промышленно-производственного типа "Грозный" станет одной из основных точек роста экономики и промышленного потенциала Чеченской Республики.