Страховщики Лондона определили воды России и Украины в Черном море в зону высокого риска

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Лондонские компании, занимающиеся страхованием морских перевозок, добавили территориальные воды России и Украины в Черном и Азовском морях в список зон высокого риска. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на циркуляр страховщиков.

В нем отмечается, что последствия от обновления списка для индивидуальных контрактов "станут предметом отдельных переговоров" в рамках Совместного военного комитета, который объединяет представителей синдикатов страховых рынков Лондона. Как правило, заседания данного комитета проходят раз в квартал для оценки рисков морских коммерческих грузоперевозок в различных районах мира в контексте угрозы войны, забастовок и терроризма. Следующая встреча должна была состояться в марте, однако в свете ситуации вокруг Украины было принято решение экстренно провести ее в ближайшее время.

По словам представителя страхового рынка Lloyd's of London Нила Робертса, возглавляющего направление морского и авиастрахования, расширение списка высокорисковых зон является "предупредительным уведомлением, чтобы страховщики и судовладельцы могли основательно провести переговоры" по условиям дальнейшего сотрудничества в условиях напряженности между Россией и Украиной. "Было бы упущением не дать совет рынку и не предоставить ему возможность отреагировать [на происходящее], - сказал он. - Вероятность просчета определенно увеличивается в условиях повышенной морской активности".

В понедельник стало известно о том, что страховщики известили клиентов о своем праве прекратить страхование самолетов, летающих на Украину. При этом данная информация была доведена до лизинговых компаний всего за 48 часов до истечения срока действия покрытия страховки самолетов. Как отметил Робертс, это является лишь "приглашением к пересмотру условий страхования", Lloyd's of London не прекращает страховать самолеты, летающие на Украину и находящиеся на ее территории.

Учения в Черном и Азовском морях

Ранее Россия "прибрежными предупреждениями" объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными и закрыла для судоходства на период с 13 по 19 февраля в связи с проведением учений, которые предусматривают ракетную и артиллерийскую стрельбу. МИД Украины выразил в связи с этим протест. Администрация морских портов Украины сообщила 11 февраля, что движение судов в морские порты Украины в Азовском море открыто. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина имеет свободный доступ ко всем своим портам в Черном и Азовском морях. Он пояснил, что ранее у украинский властей были опасения относительно прохода в акваториях больших судов с углем, но они уже сняты.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.