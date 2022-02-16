Биржи в США закрылись ростом на фоне новостей о возвращении российских войск с учений

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию торгов во вторник выросли на 1,2-2,5% на фоне новостей о возвращении Россией своих военных после учений в места их постоянной дислокации. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones к закрытию торгов вырос на 422,67 пункта (1,22%) и установился на отметке 34 988,84 пункта. Индекс S&P 500 прибавил 69,4 пункта (1,58%) и оказался на отметке 4 471,07 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 348,84 пункта (2,53%), до 14 139,76 пункта.

Телеканал CNBC подчеркивает, что рост индексов происходит на фоне сообщений о возвращении войск РФ в места их дислокации после учений, а также снижения числа случаев заражения новым коронавирусом в США. "Снижение напряженности между Россией и Украиной способствует общему сегодняшнему настроению, но это не единственные хорошие новости, - приводит CNBC слова представителя инвестиционной компании LPL Financial Райна Детрика. - Заболеваемость COVID-19 снизилась до 80% от январских показателей, что стало очередной вехой на пути к восстановлению экономики".

В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о ходе учений Вооруженных сил РФ в различных акваториях, в Центральном военном округе, а также в Белоруссии. Глава оборонного ведомства сообщил, что часть из них уже "подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Позднее Минобороны РФ распространило заявление о том, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения Южного и Западного военного округов уже начали погрузку на транспорт и выдвинутся во вторник.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.